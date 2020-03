"Estoy bien", afirma el jugador de la Juventus infectado de coronavirus

"Estoy bien": afectado por el nuevo coronavirus, el defensa italiano de la Juventus de Turín, Daniele Rugani, se mostró tranquilizador este jueves en Twitter e invitó a todo el mundo "a respetar las reglas".

"Sin duda ustedes han leído toda la información y es por eso que quiero tranquilizar a todos los que se preocupan por mí: estoy bien", escribió Rugani en su cuenta personal.

"Invito a todo el mundo a respetar las reglas ya que este virus no hace distinciones. Hagámoslo por nosotros, por nuestros seres queridos y por los que nos rodean", añadió.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie