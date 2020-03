Federación italiana está dispuesta a jugar en julio

Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), aseguró este miércoles que está dispuesto, si es necesario a causa de la emergencia por el coronavirus, a organizar partidos de la Serie A en julio y tomó como ejemplo la línea defendida el martes por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.



"Gracias al aplazamiento de la Eurocopa, algo que deseábamos, tenemos más posibilidad de elegir fechas para recuperar los partidos aplazados en febrero entre mayo y junio, con el deseo de que podamos terminar antes del 30 de junio", afirmó Gravina, en una entrevista a la radio italiana "Radio 24".

"De no ser así, como ya lo hizo la Federación Española, pediremos la posibilidad de seguir jugando unos diez o quince días en julio", agregó.



La FIGC está estudiando la posibilidad de prolongar la temporada más allá de junio, aunque eso conllevaría una serie de problemas con los contratos de los jugadores, que expiran el 30 de julio, seguros, alquiler de instalaciones deportivas o con el cierre de los balances financieros.



"Para nosotros los campeonatos nacionales tienen prioridad. No queremos penalizar a nadie", explicó Gravina, quien siguió la misma línea defendida por Rubiales en la reunión con la UEFA celebrada este martes.



"Consideramos una injusticia terminar con la clasificación como está ahora. Sería una tremenda injusticia. Es casi imposible asegurar que la clasificación que hay ahora será la misma que a final de temporada. Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Vamos a defender que no. El tercer escenario era retrotraerse a mitad de competición. Eso no lo avalaremos. Sería premiar a alguien que tenía una posición hace muchas jornadas y está fuera de lugar", afirmó Rubiales este martes.

"Nuestra opción única es terminar la temporada. Antes del 30 de junio, perfecto. Después, perfecto, garantizaríamos la justicia. Si no quedan fechas, hay que hablar de "playoff" o de otro tipo de formulas, pero con consenso. Es la única fórmula para que todos los clubes compitan en igualdad", apuntó.



La Serie A fue interrumpida a causa del coronavirus hasta al menos el 3 de abril, en la vigésima sexta jornada, con el Juventus Turín como líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo.



Italia ha registrado 2.503 fallecimientos por el coronavirus, tras aumentar en 345 en 24 horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.