Yerry Mina cerca de dar la campanada en Fiorentina: confirman decisión de su técnico

Yerry Mina se alista para lo que será un nuevo partido luciendo los colores de la Fiorentina. El futbolista caucano llegó al conjunto italiano al inicio de la temporada y podría sorprender con una noticia importante sobre su futuro.

El colombiano no he tenido un rendimiento parejo en su llegada al onceno violeta y ha estado un poco complicado por el tema de las lesiones. Desde que arribó proveniente del Everton, el zaguero no ha podido saltar al terreno de juego como inicialista. Situación que cambiaría en las próximas horas.

Según las versiones de la prensa italiana, el hecho estaría cerca de tener un quiebre. El diario Il Tirreno informó que el defensor tendra un lugar en el once inicial de Vincenzo Italiano, que ve como el ex jugador del Barcelona muestra un estado de forma más notable con el pasar de los juegos.

“El jueves la Fiorentina volverá al campo contra el Genk, para competir por la clasificación a la Conference League. Italiano cambiará la alineación, con una gran rotación. La hora de Yerry Mina podría haber llegado. De hecho, el exdefensa del Barcelona, tras diversos problemas físicos, podría ser titular desde el primer minuto. Sería su debut como titular, donde tendrá que demostrar que puede darle una mano importante a este equipo de la Fiorentina”, informó el medio.

