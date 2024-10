Francesco Totti volvería del retiro: hay ofertas y ya dio una respuesta

Francesco Totti volvería del retiro a su 48 años para jugar fútbol profesional en Italia, confirmó recientemente el ídolo de la Roma -único club en el cual se desempeñó como futbolista-. Así lo hizo saber en un evento, donde no solo anunció que ha tenido ofertas, sino que ha puesto unas condiciones para volver.

En un evento organizado por Betsson, Totti confirmó que "hubo equipos de Serie A que me han llamado y, lo reconozco, me dejaron pensar en una locura", abriéndose a la posibilidad de volver a desempeñarse profesionalmente, tal como lo han hecho otros tantos deportistas.

"Sería difícil, pero en la vida nunca digas nunca. Hay jugadores que regresaron años después de su retirada. Depende también de dónde juegues, con todo el respeto, aunque, para regresar a la Serie A, necesitaría entrenar muy bien", continuó el 'eterno 10' de la Roma, quien afirmó que necesita de un tiempo para ponerse a punto.

Vea también: Cristiano Ronaldo jugará en América; Portugal prepara un amistoso

"En dos o tres meses podría jugar", confirmó el exfutbolista de 48 años, quien además dejó claro que volver del retiro solo "lo haría en Italia, no en el extranjero". Asimismo, dijo en un tono jocoso que "si me llama el Inter, ayudo en el vestuario", dando a entender que no se desempeñaría en tal equipo.

Totti además comentó que "con el nivel actual de la Serie A, podría seguir teniendo un papel importante en el campo", pues considera que el balompié italiano en la actualidad requiere de futbolistas con una visión diferente, que aporten en ataque.

Por último, Francesco Totti confirmó algo que el mundo del fútbol ya sabe, y es que nunca haría parte de un equipo en especial -en ningún cargo-, pues comentó: "¿Lazio? Ni hubiese considerado su llamada".

Le puede interesar: Joya colombiana firmará nuevo contrato millonario en Europa

Así las cosas, queda abierta la posibilidad de que Francesco Totti vuelva a ser futbolista profesional, y si bien podría no hacerlo en la Roma, esto sería extraño, pues manifestó ser hincha de este equipo y durante sus más de 20 años de carrera solo defendió esa camiseta.