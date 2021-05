Fuertes críticas hacia Cuadrado en Italia: "Es un especialista en clavados"

Aunque la Juventus no va bien en la Serie A y ya perdió el título de liga, el pasado partido ante el Udinese fue muy importante en busca de no bajar posiciones en la tabla y mantenerse en los puestos de Champions. El sufrido triunfo de fin de semana sigue generando polémica en Italia, esta vez el principal señalado fue Juan Guillermo Cuadrado.

El colombiano fue criticado por una falta que supuestamente no debió ser sancionada. Pues un directivo del conjunto rival le dio muy duro a Cuadrado en declaraciones a Udinese Tonight.

"En cuanto al tiro libre, no lo entiendo. Si alguien llega primero a la pelota, significa que no se le ha cometido una falta. Jens Stryger Larsen no toca al oponente. Cuadrado es un especialista en clavados: llega primero a la pelota y cuando se da cuenta de que el oponente puede quitarle la pelota, se zambulle", aseguró Pierpaolo Marino, director deportivo del Udinese.

Hay que recordar que Cristiano Ronaldo fue el autor de los dos goles en los minutos finales del juego. El portugués le dio los tres puntos a la 'Vecchia Signora' para ser tercero en la tabla con 69 puntos. Este fin de semana jugará el duelo contra el Milán, cuarto en la clasificación.

Por otro lado, Juan Guillermo Cuadrado lucha para poder mantener un buen estado de forma y ser convocado por la Selección Colombia en el mes de junio, donde la ‘Tricolor’ disputará las Eliminatorias sudamericanas y la Copa América.