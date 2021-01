Gasperini se rinde ante Muriel: "Tiene una explosividad única"

Atalanta derrotó 5-1 al Sassuolo por la Serie A y el colombiano Luis Fernando Muriel marcó el quinto gol del partido. Los otros tantos los hicieron Gosens, Matteo Pessina y el otro 'cafetero', Duván Zapata (dos).

Mire acá: Doblete de Duván y gol de Muriel en la victoria de Atalanta sobre Sassuolo

Luego del compromiso, el técnico Gian Piero Gasperini habló sobre lo vivido en el partido y destacó la presencia de Muriel como uno de los hombres a tener en cuenta porque siempre que entra le aporta mucho al equipo, incluso, su manera explosiva de jugar deja a los rivales sin ninguna opción.

"Marcó dos goles en Bolonia siendo titular. Desde el banco tiene una explosividad única, por ejemplo, Zapata necesita más tiempo para marcar si no empieza desde el principio. A veces lo prefiero así, pero a veces me doy cuenta de que quiere empezar como titular (Muriel). Si los delanteros juegan 60-70 minutos, te permiten hacer cambios y luego volver a encontrarse en los siguientes partidos", explicó.

Muriel suma 19 goles en el campeonato italiano, un dato muy importante teniendo en cuenta que normalmente ingresa desde la suplencia a rematar los encuentros.

Puede ver: Muriel, elegido el mejor jugador del Atalanta en diciembre

En esta temporada el Atalanta tiene como máximo objetivo volver a superar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League y repetir lo hecho el año pasado en cuartos. No obstante, en la llave enfrentará en febrero al Real Madrid, duro rival que obligará al club a sacar su mejor casta.