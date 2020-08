Gol de Cuadrado nominado al mejor de la Champions League

La página oficial de la Champions League publicó una lista de 10 goles nominados para ser elegido como el mejor de la temporada 2019-2020 del torneo internacional que logró conquistar el Bayern Múnich tras superar en la final al PSG.

La gran novedad tiene que ver con la inclusión de la anotación de un colombiano. Se trata del gol de Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus enfrentando la primera fecha de la fase de grupos del torneo al Atlético de Madrid. El futbolista de nuestro país logró un bien remate desde el sector derecho del campo ubicando la pelota en el ángulo de la portería siendo imposible para el arquero local.

