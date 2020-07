Ibrahimovic se recuperó y regresó a una convocatoria del Milan

El sueco Zlatan Ibrahimovic figura este miércoles en la lista del Milan para el partido de liga de esta noche contra el Spal de Ferrara, 36 días después de que sufriera una lesión en el sóleo durante un entrenamiento y que los sacó de las semifinales de la Copa Italia.

Ibrahimovic, de 38 años, es uno de los 23 jugadores convocados por el técnico Stefano Pioli para viajar al estadio Paolo Mazza de Ferrara, en un partido en el que el Milan, séptimo, busca sumar tres puntos para mantenerse en la zona de clasificación para torneos internacionales, que para este momento es la Europa Legue.

El delantero sueco había encendido las alarmas el pasado 25 de mayo cuando se retiró de un entrenamiento con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se temía que pudiera ser un problema en el tendón de Aquiles, pero finalmente los exámenes revelaron que se trataba de una lesión en el sóleo.

#SPALMilan: matchday 2⃣9⃣

Here's our 23-man squad away to SPAL 🔴⚫️

I 23 rossoneri per la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara 🏟️@BioscalinITA#SempreMilan pic.twitter.com/OF30X3n7rC