Increíble, pero cierto: el grande de Argentina que rechazó fichar a Cuadrado

Hoy por hoy, Juan Guillermo Cuadrado es una estrella consolidada en el fútbol italiano con la camiseta de la Juventus de Turín. El jugador, quien tuvo un corto paso por la Premier League, ha forjado su carrera en la Serie A desde que llegó a Europa, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por su talento individual.

Pero antes de que se convirtiera en la figura del equipo ‘bianconero’, el de Necoclí tardó un tiempo en consolidarse. De hecho, intentó construir su carrera en el fútbol argentino, pero no tuvo suerte antes de regresar a Colombia y jugar con el Independiente Medellín. "Estuve en Tiro Federal, también me hice unas pruebas en Boca, pero al final las cosas no se dieron”, dijo el extremo derecho de la Juventus.

Pese a ello, Cuadrado aseguró que aquellos momentos de altibajos que vivió antes de su consolidación le sirvieron para formar su carácter y enfrentar retos aún más exigentes en la élite europea, así como con la Selección Colombia disputando dos mundiales y alcanzando figuración destacada en los cuartos de final de Brasil 2014.

‘'Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Pero como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios’’, agregó el futbolista antioqueño en una entrevista para el Canal RCN donde relató pormenores de su carrera deportiva.