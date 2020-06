Increíble remontada de Atalanta, con Muriel y Zapata, sobre Lazio en la Serie A

Un gol de cabeza del argentino José Luis Palomino a diez minutos del final culminó este miércoles la remontada del Atalanta de 0-2 a 3-2 contra un Lazio que se quedó segundo a cuatro puntos de distancia del líder Juventus Turín.

En el Gewiss Stadium de Bérgamo, el Lazio salió fuerte y se hizo con una doble ventaja en los primeros diez minutos gracias a un gol en propia puerta del holandés Marten De Roon y a un tanto del serbio Sergej Milinkovic-Savic, pero el Atalanta demostró carácter y remontó con dianas del alemán Robin Gosens, el ucraniano Ruslan Malinovsky y Palomino.

Ciro Immobile, delantero del Lazio y máximo artillero de la Serie A (27 goles), tuvo dos grandes oportunidades para darle a su equipo una triple ventaja, pero las desperdició y devolvió esperanzas a un Atalanta que se confirmó como uno de los nuevos "grandes" de Italia.

#AtalantaLazio | 3-2 | FULL-TIME



🤩 NON MOLLIAMO MAI!!! GRANDI RAGAZZI!!! CHE VITTORIA!!!

😍 A stunning second half performance sees us come back from 2-1 down at half-time to triumph over Lazio! WE NEVER GIVE UP!!!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/aPavvZJbSD