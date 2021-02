Inédita revelación: Cuadrado estuvo cerca de otro equipo italiano antes de Juventus

Juan Guillermo Cuadrado es el futbolista colombiano con mejor actualidad en el fútbol europeo por cuenta de su gran presente en Juventus de Turín donde ha ganado varias ligas y copas locales y ahora está en otra final; todo esto más allá del hasta ahora sueño frustrado de la Champions League.

El mediocampista colombiano llegó a la Juventus en 2015 proveniente del Chelsea donde tuvo dos pálidas temporadas; aunque su mejor performance había sido en la Fiorentina. En todo caso, en ese mercado de fichajes estuvo cerca de recalar en otro club italiano donde quizás no habría alcanzado los mismos logros deportivos.

Lea también: El dardo de Amaranto Perea hablando sobre los "líderes" de la Selección Colombia

AS Roma estuvo muy cerca de fichar a Juan Guillermo Cuadrado, según revelo su exdirector deportivo Walter Sabatini: "Quería a Juan Guillermo Cuadrado cuando era director deportivo de la Roma, pero no quisiera volver a la historia porque entonces no querría reportar algo", dijo en diálogo con ‘TeleRoma56’.

Cabe señalar que en ese equipo de Roma estaban jugadores como Francesco Totti, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Lucas Digne, Mohamed Salah y Miralem Pjanic.

De interés: Árbitro que expulsó a Luis Díaz recibió amenazas de muerte en Portugal

El colombiano finalmente llegó a Juventus y hoy es una de las piezas clave del equipo y recibe constantes elogios de propios y extraños por su desempeño futbolístico.