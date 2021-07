Jorge Carrascal tiene mercado: ahora lo buscan desde la Serie A de Italia

Uno de los futbolistas colombianos que podrían cambiar de equipo en la próxima temporada es Jorge Carrascal, quien ha tenido algunos momentos buenos en River, pero han sido más las polémicas y las críticas por su bajo rendimiento reciente.

El joven atacante sigue siendo una de las apuestas de Marcelo Gallardo en River y desde su destacado torneo Preolímpico con Colombia en 2020 ha despertado varios rumores en el mercado internacional, especialmente en Europa.

Ahora se ha conocido que Fiorentina de Italia es el equipo interesado en Jorge Carrascal para la temporada que se avecina. Al jugador no le caería mal otra oportunidad en Europa, pero su nivel actual en River no es el ideal; además, la negociación no sería fácil por los términos de su contrato.

Jorge Carrascal está tasado en 7 millones de euros, pero su contrato con River va hasta 2024, por lo que su posible salida involucraría una fuerte cláusula de rescisión o las condiciones de un préstamo con opción de compra sin cargo para el millonario.

Jorge Carrascal ya tuvo dos experiencias cortas en Europa. La primera fue en Sevilla donde no tuvo gran protagonismo y luego fue al Kaparty de Ucrania donde sí jugó algunos partidos, pero posteriormente regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de River.