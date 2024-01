José Mourinho dejó huella en la Roma: así lo despidieron emotivamente

El Estadio Olímpico se inundó este sábado, justo antes del comienzo del duelo entre la Roma y el Hellas Verona de la Serie A, de pancartas con mensajes de despedida dirigidos al técnico portugués José Mourinho, despedido el pasado martes pero muy querido por la afición 'giallorossa'.

Mourinho recibió un último homenaje en Roma en forma de pancartas de agradecimiento que recordaron lo importante que fue para una afición que volvió a celebrar un título europeo, la Liga Conferencia de 2022, y que a punto estuvo de entrar en Liga de Campeones ganando la Liga Europa de 2023.

"Hay recuerdos que no tienen contrato. Las carreras y sonrisas que nos has regalado. Todas las veces que te has enfadado... Por tu romanismo serás siempre respetado. Gracias, Míster", destacaba la pancarta más grande en la Curva Sur.

"Has defendido nuestro Roma, nos has llevado a la victoria. José Mourinho, eterna gloria", lucía otra en uno de los laterales, justo al lado de un: "Mourinho, uno de nosotros".

"Ha sido un privilegio tenerte de nuestra parte. Gracias, José", se leía en otra pancarta cerca de uno de los saques de esquina.

Un despliegue de agradecimientos a un técnico que en dos temporadas y media unió a equipo y afición como hacía tiempo que no pasaba.

Ahora, el legendario Daniele De Rossi coge las riendas. El nuevo técnico recibió también cánticos antes del encuentro y alguna pancarta lució un "Bienvenido de nuevo a casa, Daniele".