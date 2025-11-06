Juan David Cabal tiene fecha de regreso a la Juventus: sonríe Lorenzo

Con el cambio de director técnico en la Juventus tras la salida de Igor Tudor y la llegada de Luciano Spaletti, habrá que ver qué rol tendrá Juan David Cabal una vez que esté recuperado de la lesión que lo ha sacado de la actividad en octubre. Para Tudor era un referente y era un jugador de prestigio.

Luciano Spaletti todavía no ha tomado ninguna decisión con el protagonismo del defensa colombiano, a la espera de que regrese a la competencia. Ya pasó más de un mes y hay dudas con la recuperación del vallecaucano.

La rotura del bíceps femoral del muslo derecho fue el nuevo problema que lo privó de estar con la Selección Colombia en la Fecha FIFA de octubre y seguramente, no estará en la de noviembre. Sin embargo, ya hay una fecha tentativa que marcará el regreso de Juan David Cabal a las órdenes de un nuevo director técnico.

LA ACTUALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE JUAN DAVID CABAL

Lo último que dijo Igor Tudor sobre la lesión de Juan David, “está haciendo tratamiento, lástima que recayó, estaba regresando. Es un jugador importante para nosotros desde todos los puntos de vista”. El nuevo cuerpo técnico tendrá que evaluar al ex Atlético Nacional y Hellas Verona en las próximas jornadas.

Se viene el parón por la Fecha FIFA de selecciones, y esto puede ser un punto clave para la recuperación del defensa central o lateral izquierdo de la Juventus. Calciomercato.com reveló cómo marcha el regreso de Juan David Cabal y entregaron una buena noticia, no solo para la Juventus, sino para la Selección Colombia.

La página italiana afirmó que, “necesitará más tiempo antes de volver a las canchas. El colombiano puede aprovechar el parón de noviembre para comenzar a entrenar por su cuenta y luego regresar tras las vacaciones. Queda por ver si podrá jugar contra la Fiorentina el 22 de noviembre; dados sus problemas anteriores, es probable que su regreso se posponga a partidos posteriores”.

En ese sentido, ya habría una fecha tentativa que podría marcar el regreso de Juan David Cabal. Sin embargo, en Juventus saben que no pueden exponer al zaguero para no correr riesgos por una posible recaída en su recuperación. Las lesiones se han convertido en el peor enemigo del ex Hellas Verona.

La Selección Colombia debe estar pendiente de la evolución de Juan David Cabal y de lo que pueda significar la llegada de un nuevo timonel encabezado por Luciano Spaletti en el protagonismo de Cabal. El zaguero es una de las serias opciones para la convocatoria del Mundial de 2026.