Juan Guillermo Cuadrado rindió declaración ante la justicia italiana

El jugador de la Selección Colombia no vive sus mejores horas en Italia. Luego de la derrota del equipo 'Juventino' en el clásico de la Serie A contra el Inter, el futbolista tuvo que presentarse a una diligencia judicial que se adelanta en contra del cuadro 'bianconeri'.

Juan Guillermo Cuadrado, fue requerido por la justicia italiana que adelanta una investigación sobre diferentes asuntos relacionados con la compra y venta de jugadores y operaciones económicas del mundo del fútbol. El caso 'Prisma' como ha sido denominado, busca pruebas sobre procesos de fraude en la creación de facturas inexistentes sobre transacciones y variaciones en los contratos que no se efectuaron en el mercado de fichajes.

El jugador acudió a los despachos judiciales, sobre las 10:00 a.m. de este lunes, “para ser oído por los fiscales Gianoglio, Bendoni y Santoriello sobre la llamada ‘maniobra salarial’”. Informó la Gazzetta dello Sport.



Pese a que la investigación no es en contra del jugador, se ha mencionado que Cuadrado y otros futbolistas deberán rendir una explicación sobre modificaciones en sus contrato. Según el diario italiano: "Se les pide que expliquen el acuerdo para el recorte de salarios en 2020, en la era covid, y la vuelta de una parte en años posteriores, lo que para los fiscales constituiría una contabilidad falsa. No se descartan otras audiencias en las próximas horas”.

Por ahora, el colombiano asiste al proceso como testigo y no se encuentro involucrado de manera directa. Las investigaciones judiciales vuelven a la casa de Juventus, involucrado en el recordado escandalo del 'Calciopoli' en 2006.