Juan Guillermo Cuadrado salió a defender a Pirlo de las críticas en la Juventus

Juventus no está muy bien a nivel deportivo. El equipo quedó eliminado de la Champions League y en la liga no levanta cabeza. Lo más seguro es que por primera vez en varios años, el equipo no logre quedar campeón de la Serie A, hecho que desató las críticas de los hinchas hacia el técnico Andrea Pirlo.

Aseguran los fanáticos que el exjugador de Italia no cuenta con la experiencia necesaria para estar al frente del banquillo de un club como el de Turín. Incluso, piden su renuncia de inmediato. Sin embargo, la idea de la dirigencia de la institución es consolidar un proyecto fuerte para luego lograr objetivos locales e internacionales.

Juan Guillermo Cuadrado, mediocampista de la Juventus, salió a la prensa a defender a su actual entrenador de lo que está ocurriendo e hizo una autocrítica del rendimiento de la escuadra.

"Andrea Pirlo está haciendo un gran trabajo, no es fácil llegar a un club de primer nivel. No es culpa suya, somos nosotros los que salimos al campo", sentenció el oriundo de Necoclí.

Para Cuadrado, todo el equipo debe estar ciento por ciento comprometido al momento de enfrentar cada rival, pasar la página de la eliminación ante el Porto, buscar los objetivos y aprender de los errores.

"Es fútbol, la gente piensa que es fácil, pero nunca lo es. Cuando no alcanzas un objetivo no es por escasez. Tienes que trabajar hasta lograrlo. Continuaremos haciéndolo y esperamos que dependa de nosotros. Confío en que siendo un gran equipo lo lograremos", concluyó.