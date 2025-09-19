Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 20:38
Juventus confía en Cabal: el colombiano vuelve con fuerza tras su lesión
Juan David Cabal viene de recuperarse de una lesión de rodilla y recibe espaldarazo por parte de su técnico.
El defensor colombiano que actualmente juega en la liga italiana, en la Juventus, se perdió prácticamente toda la temporada pasada por una lesión en la rodilla, tras volver por fin de la lesión se prepara para volver a su mejor versión y aspira ganarse un puesto dentro de la convocatoria a la próxima copa del mundo.
Juan David Cabal quien se desempeña tanto como lateral como central está siendo muy valorado en la Juventus, tanto así que su entrenador se deshizo en elogios hacia el colombiano.
Igor Tudor, técnico de la Juventus ha tenido un buen arranque de temporada con la 'Vecchia Signora', si bien han sido partidos de muchos goles, la mayoría los han logrado sacar adelante, recordemos que viene de un 4-4 épico en la primera jornada de Champions frente al Borussia Dortmund.
Pues en esta ocasión no dudó en elogiar al colombiano que tiene bajo sus órdenes, esto dio:
Cabal está mejorando su forma física, me gusta como jugador, puede desempeñar múltiples roles, dos o tres: veremos cómo van las cosas, cuento mucho con él también en el futuro.
El jugador colombiano ex Atlético Nacional y Hellas Verona llegó la temporada pasada a la Juventus, pese a empezar en un gran nivel, tanto así que se ganó el llamado a la selección, se lesionó de la rodilla lo que lo alejó de los terrenos de juego poco menos de un año. Pero ahora ya recuperado espera volver a su mejor versión y ganarse un puesto en la defensa 'juventina'.
Un regreso con ilusión
El camino de recuperación del defensor colombiano ha sido largo y exigente, pero todo apunta a que la espera valió la pena. Su regreso no solo representa una buena noticia para la Juventus, que gana un jugador versátil y confiable en defensa, sino también para la Selección Colombia, que necesita de su experiencia y calidad pensando en el próximo Mundial. La confianza mostrada por su técnico Igor Tudor es una señal clara de que el club cree en su potencial para volver a brillar en la élite.
Ahora el reto estará en mantener la regularidad, recuperar el ritmo competitivo y demostrar que está listo para asumir un rol protagonista en el equipo. Si logra consolidarse nuevamente en la Juventus, el panorama para integrar la lista de convocados a la Copa del Mundo será mucho más alentador. La historia de este regreso es un recordatorio de la resiliencia y la determinación que caracterizan a los grandes jugadores.
Fuente
Antena 2