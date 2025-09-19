Juventus confía en Cabal: el colombiano vuelve con fuerza tras su lesión

Igor Tudor, técnico de la Juventus ha tenido un buen arranque de temporada con la 'Vecchia Signora', si bien han sido partidos de muchos goles, la mayoría los han logrado sacar adelante, recordemos que viene de un 4-4 épico en la primera jornada de Champions frente al Borussia Dortmund.

Pues en esta ocasión no dudó en elogiar al colombiano que tiene bajo sus órdenes, esto dio:

Cabal está mejorando su forma física, me gusta como jugador, puede desempeñar múltiples roles, dos o tres: veremos cómo van las cosas, cuento mucho con él también en el futuro. Igor Tudor

El jugador colombiano ex Atlético Nacional y Hellas Verona llegó la temporada pasada a la Juventus, pese a empezar en un gran nivel, tanto así que se ganó el llamado a la selección, se lesionó de la rodilla lo que lo alejó de los terrenos de juego poco menos de un año. Pero ahora ya recuperado espera volver a su mejor versión y ganarse un puesto en la defensa 'juventina'.