Juventus vs Napoli: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Salvo una improbable remontada, la Juventus empieza a despedirse de la idea de un décimo 'Scudetto' consecutivo, pero su entrenador Andrea Pirlo tiene al menos que conseguir que los turineses se clasifiquen para la próxima Champions por lo que tiene un partido crucial para ello ante el Napoli.

JUVENTUS VS NAPOLI: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Juventus vs Napoli se puede ver en ESPN3 Sur, Rai Italia Sud America, Serie A Pass, ESPN Play Sur. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace ESPN2 Norte e ESPN Play Norte.



Colombia: 11:45 am

Argentina: 1:45 pm

México: 11:45 am

Estados Unidos: 12:45 am (este), 10:45 am (pacífico)

Este choque entre 'Juve' y Napoli se debía haber disputado en la tercera jornada a principios de octubre, pero casos de covid-19 en los napolitanos provocaron un lío jurídico. Primero se dio por perdido el partido al Napoli por no presentarse al encuentro, pero luego se decidió que el choque debía reprogramarse ya que no había podido realizar el desplazamiento.

Con diez partidos ligueros todavía por disputar, Juventus y Napoli están igualados a puntos en el cuarto escalón de la clasificación.

En el otro partido entre ambos en esta Serie A, el Nápoles ganó 1-0 el pasado 13 de febrero.

"Es una final porque tenemos la obligación de ganar para no descolgarnos más de los primeros", admite Andrea Pirlo, que estará privado de tres jugadores por coronavirus (Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Merih Demiral) pero que tiene el regreso al grupo del argentino Paulo Dybala, ausente desde hace tres meses por una problema de rodilla.

Cuando la Juventus visitó al Napoli en febrero, los 'bianconeri' aspiraban a todo. Acababan de ganar la Supercopa de Italia precisamente tras superar 2-0 al Nápoles y se acababan de clasificar a la final de la Copa de Italia (en mayo contra el Atalanta). Todavía se mantenían con vida en la Liga de Campeones, donde el Oporto les eliminó en los octavos de final.

Pero todo ha cambiado desde la derrota en el estadio Diego Maradona y la Juventus se ha visto apartada de la carrera por el 'Scudetto' tras decepcionar ante equipos de segunda fila (empates ante Hellas Verona y Torino, derrota ante Benevento).

"Es normal que los resultados tengan una influencia en el trabajo de los entrenadores. Me corresponde a mí conseguir seguir siendo el entrenador de la Juventus el próximo año", declaró Pirlo en una conferencia de prensa este martes.