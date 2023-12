La Serie A podría tener un cambio histórico: regla fiscal sacaría a jugadores extranjeros

El Gobierno de Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni acordó no prorrogar el denominado "decreto de crecimiento" que propiciaba ventajas fiscales a deportistas de élite extranjeros y a clubes de fútbol que se hacían con sus servicios.



El Consejo de ministros decidió anoche no incluir esta medida en una ley junto a otros decretos y que pasará ahora a aprobarse en el Parlamento.



Esta medida contemplaba la aplicación de un impuesto fijo a deportistas con rentas altas que se trasladaban a Italia y, en el caso del fútbol, suponía el ahorro de impuestos que permitían elevar el salario neto de los jugadores.



De esta manera, la medida que se ha utilizado en los últimos tres años, dejará de aplicarse el 1 de enero de 2024, tras la propuesta del ministro de Transportes e Infraestructuras y líder de la Liga, Matteo Salvini, quien consideraba el decreto "una medida inmoral".

La postura de Salvini prevaleció así sobre las de otros miembros del Gobierno, como el ministro de Deportes, Andea Abodi, favorable a una 'mini prórroga' hasta el 28 de febrero que permitiera a los equipos italianos reforzarse en el mercado invernal.



También el ministro de Exteriores y líder de Forza Italia, Antonio Tajani, se había mostrado favorable a la prórroga. Tras la decisión, la Liga de la Serie A italiana mostró en un comunicado su "sorpresa y preocupación" sobre la eliminación de una medida que "derivará en una menor competitividad de los equipos".



"Este error perjudica no solo al fútbol italiano, sino a todo el deporte y sus importantes actividades relacionadas", dijo la organización.



Esta medida permitió a clubes como el Milán hacerse con los servicios de futbolistas como el atacante nigeriano Samu Chukweze, ex del Villarreal, o del defensa inglés Loftus-Cheek, y supuso un ahorro de más de 5 millones de euros, sumando todas las incorporaciones del mercado de verano.



El objetivo de este decreto, en vigor desde el 30 de abril de 2019, era el favorecer el denominado 'retorno de los cerebros', es decir, la llegada de la deportistas de élite que, desde el 1 de enero de 2020, gozaban de importantes exenciones fiscales para favorecer su permanencia en Italia.



Esta medida estaba dirigida a trabajadores que no hubieran residido en Italia en los dos años anteriores, y que a su vez se comprometieran a permanecer en el país durante los dos años siguientes.

La definitiva eliminación de estos privilegios fiscales afectará a un mercado invernal de fútbol que, auguran los medios italianos, será "sombrío" para el diario 'La Repubblica' o un "doble autogol" para el medio deportivo 'La Gazzetta dello Sport'