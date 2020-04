La Serie A se podría acabar hasta noviembre de este año

Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), aseguró este miércoles que su prioridad absoluta es terminar esta temporada de la Serie A y que, para hacerlo, está dispuesto a llegar hasta noviembre y a retrasar el comienzo del curso 2020-2021 hasta enero.

"No hay una fecha límite. Seguiremos las demás ligas europeas. Si nos permiten jugar en junio, terminaremos en julio y, después, habrá las Copas europeas. Si debemos reanudar la competición en septiembre, terminaremos este campeonato en noviembre y empezaremos la siguiente en enero", aseguró Gravina en una entrevista publicada por el diario italiano "La Repubblica".



"Estudiamos todas las hipótesis. Una es organizar las competiciones en un año solar, pero, lo repito, es necesario coordinar con todas las federaciones europeas. De no ser así, terminaremos el campeonato en mayo, antes de la Eurocopa", agregó.



Gravina tiene claro que no terminar esta temporada puede provocar hasta mil millones de euros de pérdidas y, de paso, una larga serie de demandas y problemas jurídicos entre clubes, televisiones y jugadores.



"No terminar provocaría una serie de polémicas y demandas, ya he recibido cartas por parte de algunos clubes", explicó el presidente de la Federación.

"La Serie A 2021 se podría jugar en cinco meses. Hay varias ideas, una por ejemplo es organizar dos grupos y luego eliminatorias para el título y para el descenso. Serían medidas excepcionales, solo por una temporada", concluyó.



La Serie A se encuentra suspendida desde el pasado 9 de marzo con el Juventus Turín como líder tras 26 jornadas, con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y nueve sobre el Inter de Milán, tercero.