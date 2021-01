Luis Fernando Muriel sigue en racha: golazo con Atalanta frente a Udinese

En el marco de un partido aplazado de la décima fecha de la Serie A italiana, Luis Fernando Muriel anotó el empate parcial de Atalanta contra Udinese en condición de visitante, pero su equipo cedió terreno en la tabla de posiciones buscando el título o un cupo en la próxima Champions League.

Roberto Pereyra anotó el gol de Udinese en el primer minuto de juego y trastocó los planes de Atalanta. Más adelante el equipo de Gasperini tomó el control del juego y en una grandiosa jugada individual, Muriel anotó el gol del empate para ampliar su racha de 2021 con goles en Serie A y Coppa Italia.

El gol del delantero colombiano llegó a los 43 minutos luego de recibir un balón en la entrada del área, driblar tres defensores a base de gambetas y potencia física para luego definir mano a mano frente al portero.

En el segundo tiempo Atalanta salió en busca de la victoria, pero no encontró los caminos y no estuvo fino en la definición. Luis Fernando Muriel fue sustituido a los 57 minutos por su compatriota Duván Zapata, aunque el ‘toro’ no tuvo una buena tarde de cara a gol. Cabe recordar que Johan Mojica ya no hace parte del equipo y fue cedido en préstamo al Elche español.

Con ese resultado, Atalanta ocupa la sexta casilla con 33 puntos en 18 partidos jugados, a 10 unidades del líder AC Milan y con el mismo puntaje de Juventus que es quinto, pero con un partido menos. En la próxima jornada, el equipo de Muriel y Zapata visitará al AC Milan en un duelo clave para el campeonato.