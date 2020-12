Manuel Gerolin: "Si se va 'Papu' Gómez la responsabilidad la tendrá Muriel en Atalanta"

El nombre de Luis Fernando Muriel sigue dando de qué hablar en el fútbol italiano. Sus destacadas actuaciones y sobre todo los goles, han hecho que varias figuras comenten sobre el nivel que tiene Muriel en el equipo de Atalanta.

Manuel Gerolin, ex director deportivo de Udinese, comentó en medio de una entrevista concedida a Tuttomercato Web sobre las condiciones que le percibió a Muriel y por las cuales, decidió llevarlo al equipo italiano.

“Es un jugador de calidad que ahora ha encontrado el entorno adecuado, con poca presión”, fueron las primeras palabras de Gerolin al ser preguntado por el nacido en Santo Tomás.

No obstante, tras los rumores de la salida de Alejandro ‘Papu’ Gómez, una de las figuras de Atalanta, el ex director deportivo Gerolin expresó que será el delantero colombiano, quien deberá asumir más responsabilidades en caso de que ‘Papu’ Gómez salga del club: “Es colombiano y jugar con Duván Zapata, su compatriota, lo pondrá más fácil. En definitiva, no me sorprende su actuación, sus jugadas. Tiene una gran velocidad combinada con técnica, no le falta el sentido del gol, pero necesitaba el ambiente ideal y en Bérgamo lo encontró”, agregó Gerolin en medio de la entrevista.

Por otra parte, dio su opinión acerca de las actuaciones del delantero cuando le ha tocado defender la camiseta de Atalanta: “Ha cambiado, ha encontrado la madurez. Entendió que el fútbol no tiene 11 jugadores sino unos 20. Ahora está listo y contento y es lo mejor para el club y para el entrenador. Hay pocos como él, con sus cualidades”, finalizó el ex director deportivo, Manuel Gerolin.

Finalmente, hay que recordar que Muriel en lo corrido de esta temporada ha conseguido nueve anotaciones: siete por el campeonato italiano y dos por la Champions League.