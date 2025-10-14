Neymar volvería a Europa: se ofreció a dos gigantes de Italia

La vida de Neymar Jr ha cambiado drásticamente después de que las lesiones hicieran lo suyo y lo mermaran completamente en la selección de Brasil, y lo pusieran de vuelta al Brasileirao firmando con el Santos. El astro brasileño no ha podido mantenerse de manera estable por golpes que lo han dejado afuera de las canchas, tanto en su club como en su selección nacional.

Se acerca el Mundial de 2026, y Neymar espera volver a competir en lo más alto del mundo para poder regresar a su selección nacional. Carlo Ancelotti le ha dejado mensajes contundentes en el cual le transmiten la posibilidad de su regreso, siempre y cuando esté bien físicamente. Tendrá que ponerse fino para ser tenido en cuenta.

El astro brasileño sueña con volver al balompié europeo y en las últimas horas Neymar se habría ofrecido a la Serie A de Italia, nada más ni nada menos que coqueteando con dos clubes gigantes. Ya habría contactos que provocarían su salida del Santos y su regreso a Europa.

SE OFRECIÓ AL INTER DE MILAN Y AL NAPOLI

Neymar espera regresar a la alta competencia y volver a mantener la estabilidad que no ha tenido en los últimos meses. Esto lo ha dejado afuera de la selección de Brasil. Se acerca el Mundial y en la cabeza el astro brasileño solo tiene espacio para pensar en jugar la cita orbital.

El medio Sportmediaset indicó que Italia sería el país candidato para tener al extremo brasileño que brilló en Barcelona y PSG en su momento más dulce en Europa. En Arabia Saudita todo se vino abajo por las recurrentes lesiones que ha sufrido en Al Hilal y con el Santos brasileño.

Por otro lado, dicho medio afirmó que hay dos clubes concretos. Inter de Milan y el Napoli. Neymar se ofreció a ambas escuadras y ya hay buenas relaciones entre los representantes del brasileño y los clubes italianos. Su regreso a Europa podría volver al fútbol europeo en los próximos mercados de fichajes.

NEYMAR TIENE FECHA PARA REGRESAR A LA SELECCIÓN DE BRASIL

La selección de Brasil y volver a jugar un Mundial es el máximo objetivo de Neymar que quiere recuperarse en las próximas semanas para ser parte de la Fecha FIFA de noviembre y tener regularidad de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Carlo Ancelotti afirmó que hay una puerta que puede indicar el regreso de Neymar para la selección. Después de la derrota contra Japón, la ‘Canarinha’ podría necesitar de nuevo al astro del Santos. “Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, aseveró el italiano.

Posteriormente, indicó que ya hay una fecha ideal para poder confirmar si Neymar estará o no en la Copa del Mundo de 2026. Pues, el año siguiente cuenta con una Fecha FIFA previa al Mundial unos meses antes de afrontar el reto mundialista, “la fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”.