Ospina, imbatible con el Napoli: prensa italiana se rinde ante el colombiano

La temporada que vive el portero colombiano David Ospina con su club Napoli, ha dejado buenas impresiones; no solamente con su hinchada sino con la prensa italiana, quienes le reconocen las destacas actuaciones del golero cafetero.

Luego de la victoria ante el Parma (2-0), Ospina sumó cinco partidos con la portería en cero, por lo cual, su entrenador, Gennaro Gattuso, le ha dado el respaldo suficiente; tanto así que el colombiano ya lleva once partidos desde el pitido inicial.

Según el medio italiano, La Gazzetta dello Sport, el guardameta “nunca se compromete, solo vuelve a poner el balón en juego en el área pequeña", haciendo alusión a que Ospina busca la manera más fácil de evitar recibir un gol del equipo rival, por lo cual, la madurez y experiencia en las ligas europeas le han dado la oportunidad de mostrar todo su potencial.

Hay que recordar que en los once compromisos que ha disputado el portero de la Selección Colombia, solamente ha recibido nueve anotaciones. Asimismo, su equipo logró la victoria en siete de esos once compromisos que lo dejan ubicados en la quinta casilla de la Serie A, peleando un cupo por un torneo internacional (Europa League o Champions League).

Por otra parte, Gattuso le ha restado importancia a lo que se especula sobre su renovación: "eso da igual, no me importan los contratos. Si me equivoqué yo o De Laurentiis no lo sé, yo estoy cómodo con mis jugadores, pero por lo demás hay un aire que no me gusta. Tenía una buena relación con el presidente, pero tras los últimos 20 días estoy decepcionado, gestionaron mal la situación. Yo nunca me puse a negociar con otros equipos que me han llamado, fui honesto y correcto".