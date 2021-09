Otra 'rabieta' de Mourinho: Vea cómo reaccionó en rueda de prensa

El entrenador portugués José Mourinho, actual estratega de la Roma, se encontraba en una rueda de prensa previa al debut del equipo italiano en la UEFA Europa League, cuando no soportó ser interrumpido por los traductores y les llamó la atención, claramente sintió inconformismo, y el desarrollo de las declaraciones se tornó incómodo para él y los periodistas.

Vea también: Hinchas de Nacional reaccionan tras el gesto de Neyder Moreno y el partido de Alexander Mejía

El nacido en Portugal, ha generado polémica en varias oportunidades, entre las que se encuentran aquella ocasión en que le hizo un pedido especial a la prensa: "No me llamen arrogante, soy campeón europeo y creo que soy uno especial”, al igual que la oportunidad en que 'menospreció' a Cristiano Ronaldo diciendo: "Estaba entrenando a Ronaldo, no éste, el de verdad, Ronaldo el brasileño".

Ahora, se sumó una nueva 'rabieta', aunque sin 'explotar' como lo hizo en algún momento, pues así reaccionó ante la prensa:

😱 ¿Se enojó Mourinho?



🎙 El técnico de la Roma 🇮🇹 e de fastidió con los traductores que no dejaban de hablar cuando respondía. pic.twitter.com/cCq9tnZCe0 — El Gráfico (@elgraficoweb) September 16, 2021

Así, se vivió una nueva experiencia con el entrenador, quien siempre ha dado de qué hablar más allá de sus buenos resultados como profesional, por sus críticas y temperamento.

Le puede interesar: Precio de la camiseta de Falcao en Rayo Vallecano y valor en pesos colombianos

Cabe recordar, que en lo deportivo, el entrenador acaba de cumplir con los 1000 partidos desde el banquillo, en donde arroja 638 victorias, 205 empates y 157 derrotas, para un porcentaje de rendimiento superior al 70%. El entrenador de la Roma, lleva tres victorias en tres partidos dirigidos con la escuadra italiana.