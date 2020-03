"Para mí, ya se acabó la Serie A": Declaraciones que condicionan el fútbol italiano

Urbano Cairo, presidente del Torino, aseguró este lunes que para él la Serie A, que se encuentra suspendida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, "ya acabó" porque, opinó, no se dan las condiciones para reanudar la competición antes de finales de junio.



"Repito, para mí la Serie A ya se acabó. En Wuhan empezaron con medidas protectoras el 25 de enero y las quitarán el 8 de abril, o sea tras dos meses y medio. Aquí, con dos meses de interrupción, volveríamos a empezar a finales de mayo si todo va bien", consideró Cairo en una entrevista a la emisora nacional italiana "Radio Rai".

"Eso significaría que los equipos empezarían a entrenar en mayo para jugar a finales de junio y acabar en agosto. Luego habría que conceder un mes de vacaciones y empezar la temporada siguiente en noviembre. No es posible", prosiguió.



El presidente del Torino ya había destacado la semana pasada la importancia de no "arruinar también la próxima temporada" y consideró que el Scudetto de este año no debería ser entregado a ningún equipo.



"El título no debería ser entregado a nadie. La liga no acabó y hay tres equipos muy cerca. Ni siquiera Andrea Agnelli ha dicho que hay que entregar el Scudetto", afirmó Cairo.

La Serie A fue suspendida con el Juventus Turín líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y nueve sobre el Inter de Milán, tercero, que tiene un partido menos con respecto a los turineses.



El ministro del deporte italiano, Vincenzo Spadafora, aseguró este domingo que prohibirá a los clubes volver a entrenar en sus centros deportivos durante todo el mes de abril y que es inviable reanudar las