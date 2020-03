Pareja de Paulo Dybala describió los síntomas en su cuerpo tras el contagio

El mediapunta argentino de la Juventus Paulo Dybala dio positivo por el nuevo coronavirus, como antes lo hicieron sus compañeros Daniele Rugani y Blaise Matuidi, anunciaron este sábado el futbolista y su club.

"Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del covid-19 y tanto Oriana (Sabatini, su pareja) como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió en Twitter el internacional albiceleste.

Lea también: Contagios afectan controles antidopaje: organizaciones ya tomaron medidas

En medio de esta maña noticia, Oriana Sabatini publicó un video en sus redes sociales donde contaba los síntomas que vivió en los últimos días: Tenía tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza, cansancio constante, yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien”.

Y la modelo argentina continuó explicando su situación y dando un parte de tranquilidad: “Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor, sigo con la sensación de cansancio, pero no estoy tan mal como antes. Estoy bien en planos generales”.

De interés: Conmebol impuso multa a Independiente Medellín por culpa de sus hinchas

Cabe mencionar que, actualmente, Italia es el país más afectado por el coronavirus, siendo declarado como el nuevo epicentro de la pandemia luego que en China de a poco se esté estabilizando el normal curso sanitario y social.