Pirlo no teme que la UEFA excluya a la Juventus de la Champions League

Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, aseguró este sábado, en víspera del partido liguero contra el Fiorentina, que no teme que la UEFA excluya a su club de la próxima Liga de Campeones como forma de castigo por el lanzamiento del proyecto de la Superliga europea.



"No tenemos miedo por eso (eventual exclusión de la Liga de Campeones), estamos serenos y concentrados en lo que debemos hacer. Nuestro trabajo es este y estamos convencidos de poder alcanzar nuestros objetivos. Estamos tranquilos por lo que decidirá la UEFA", afirmó Pirlo en rueda de prensa.



El Juventus fue uno de los doce clubes que anunciaron el último domingo la Superliga europea, un proyecto que naufragó menos de tres días después tras la renuncia de nueve socios fundadores.



Uno de los más tocados tras la última semana fue el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, pero Pirlo aseguró que le vio igualmente sereno y con las ideas claras.



"Le vi sereno, es normal que se haya hablado mucho de él y seguirán hablando de él. Pero está sereno, sabe lo que tiene que hacer. Trae gran entusiasmo cada vez que viene al campo y nosotros estamos tranquilos", dijo.



"El ambiente es positivo, somos un equipo que quiere acabar bien el año porque quiere un objetivo importante", agregó, al referirse a la "obligación" de acabar entre los primeros cuatro de la tabla de la Serie A para poder jugar la próxima Liga de Campeones.



En la rueda de prensa, Pirlo también expresó su satisfacción por el crecimiento a nivel atlético del argentino Paulo Dybala, titular el último miércoles contra el Parma, elogió al español Álvaro Morata y definió "muy buena" su relación con el portugués Cristiano Ronaldo.



"Dybala está mucho mejor, el otro día se notó que está creciendo (ante el Parma). Sus piernas empiezan a funcionar mejor y él se siente cada vez mejor", dijo sobre la "Joya".



"Tengo una relación muy buena con Cristiano, siempre quiere hacerlo bien. Quiere el máximo y sus actitudes (en las últimas semanas se le vio nervioso en el campo) son normales, se fastidia también cuando no gana el partido en el entrenamiento. Siempre quiere dar su aportación", afirmó sobre CR7.