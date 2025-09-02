Pisa le cumple a Cuadrado: campeón del mundo refuerza al equipo

Juan Guillermo Cuadrado se convirtió en la flamante contratación del Pisa que acabó de ascender para afrontar la Serie A de Italia. Alberto Gilardino se dio el lujo de contratar a uno de los grandes jugadores del balompié italiano, especialmente por la trayectoria que ha tenido en clubes como la Juventus o el Inter de Milan.

Aunque había dudas con su futuro, Juan Guillermo solo esperaba mantenerse en lo más alto y el recién ascendido Pisa le dio la oportunidad. Pero, Cuadrado no llegó solo. Alberto Gilardino se tenía algo guardado para presentar una vez terminó el mercado de fichajes.

Al límite del final del libro de pases europeo, Pisa confirmó a su nuevo referente en la zaga defensiva en busca de darle más seguridad a un equipo que tiene como consigna salvarse del descenso. Se trata nada más ni nada menos que de Raúl Albiol, un campeón del mundo con la selección de España.

RAÚL ALBIOL NUEVO FICHAJE DEL PISA DE ITALIA

Sin duda alguna, Raúl Albiol tiene cómo aportar a este nuevo Pisa con la ilusión de mantener la categoría. A sus 39 años y a nada de cumplir los 40, Albiol dejó al Villarreal y tendrá una nueva experiencia en Italia después de haber jugado en campañas anteriores en el Napoli donde ganó una Copa y una Supercopa de Italia.

La trayectoria de Raúl Albiol es muy buena pasando por equipos como el Villarreal, Real Madrid, Napoli y Valencia. Además, con España logró ganar dos Eurocopas y el Mundial de 2010.

Raúl Albiol se suma a un club con la necesidad de salvar la categoría y, que con Alberto Gilardino ya ha sumado a dos referentes como Juan Guillermo Cuadrado y el español. Los dos aportarán toda su veteranía para sacar adelante el proyecto con la ilusión de seguir en la Serie A.

JUAN GUILLERMO CUADRADO ENCONTRÓ EL SOCIO EN LA ZAGA DEFENSIVA

Al colombiano lo están usando como extremo, pero también puede ser una opción en la lateral por la derecha. En ese sentido, encontró a su socio ideal que aportará a la seguridad del Pisa. De hecho, el arranque del equipo de la toscana luce bien al salir de zona del descenso en las primeras dos jornadas.

Su debut en la máxima categoría fue un empate a un tanto contra el Atalanta a un gol. Mientras tanto, en la segunda fecha cayó por la mínima diferencia ante la Roma. Por ahora, el club de Juan Guillermo Cuadrado y de Raúl Albiol se ubica en la decimotercera casilla. Tendrá la necesidad de sumar de a tres para no quedar en zonas de peligro.