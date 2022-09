"Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0": la curiosa declaración de José Mourinho

El portugués José Mourinho, entrenador de la Roma, declaró tras la dura derrota ante el Udinese (4-0), la primera de la jornada, que prefiere "perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0".

Dos errores individuales, el de Karsdosp y el de Rui Patricio, y un Udinese gigante le costaron al Roma de José Mourinho su primera derrota, ante un rival que mereció la victoria después de un gran partido a nivel colectivo que no hizo sino confirmar las buenas sensaciones de un equipo que solo perdió en su estreno ante el Milán, actual campeón.

Vea también: [Video] Luis Suárez hizo un golazo en la victoria de Nacional contra Peñarol

"Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0. Perder un partido son solo tres puntos y cuatro partidos son doce puntos. Es duro, pero miramos hacia delante. Tenemos 10 puntos, estamos ahí. Hacemos nuestro camino", dijo el técnico tras la goleada encajada

Pese a la derrota, el argentino Paulo Dybala cuajó una buena actuación que no pasó desapercibida para el setubalense: "Dybala ha sido el mejor jugador del campo, pese al resultado".

"Hemos fallado varias oportunidades con el partido abierto y antes del 1-0 tuvimos una. Ellos han sabido aprovechar las suyas. Ya estamos pensando en el partido que tenemos partido el jueves", añadió.

Le puede interesar: Reapareció James tras la ninguneada del Valencia; “es mejor callar bocas”, le dijeron

Además, el partido no estuvo exento de polémica por un posible penalti no señalado a favor de los 'giallorossi', pero Mourinho zanjó rápido el tema: "Cuando se pierde 4-0 no se habla de los árbitros", sentenció.