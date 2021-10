"Quizás tenga problemas": Capello culpa a Cuadrado y señala a Allegri

Juventus sigue sin poder enderezar su camino en la Serie A después de empatar el pasado domingo 24 de octubre frente al actual campeón, Inter de Milán, en compromiso de la novena jornada.

Con dicho resultado, el equipo de Turín se ubica en la sexta casilla con 15 puntos luego de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.

Lea puede interesar: Colombia debutó con victoria en el Mundial de boxeo; Yuberjen Martínez pelea este martes

Tras el encuentro, muchas han sido las críticas para la 'Vecchia Signora', teniendo en cuenta el bajo rendimiento de alguno de sus jugadores más experimentados.

Uno de los más críticos con Juventus ha sido el exentrenador y hoy analista Fabio Capello, quien fuera técnico de la selección de Italia atacó a Massimiliano Allegri y también tuvo palabras para cuestionar el trabajo de Juan Guillermo Cuadrado frente a Inter.

Le puede interesar: Selección Colombia: confirman primeros convocados que llamaría Rueda

"Allegri no me convenció a pesar de que soy su admirador. El equipo no jugó durante 65 minutos. Luego cambió algo con las sustituciones y comenzó a jugar. Ni siquiera Cuadrado me es particularmente atractivo esta noche, quizás tenga algunos problemas", dijo en Calcio Club de Sky,

Tras el empate con Inter, Juventus recibirá el miércoles 27 de octubre a Sassuolo en duelo de la fecha 10 de la Serie A.