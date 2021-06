Santos Borré, cerca de llegar a un histórico de Europa para pelear Champions

Rafael Santos Borré todavía no define su futuro deportivo. El jugador no continuaría en River Plate hasta el momento y las ofertas no faltan. Cada día aparecen equipos del fútbol europeo que lo tientan o muestran algún tipo de interés. En este caso el gigante campeón de Italia, el Inter de Milán, estaría muy interesado en el colombiano.

Según informó el medio Calciomercato.it, Borré es el delantero que pretende el conjunto 'neroazzurro' por su capacidad goleadora y constante trabajo en la estructura del equipo, valores importantes en el balompié de Europa hoy en día. Los grandes números del 'cafetero' en River llaman la atención de varios clubes.

Los acercamientos para contar con Borré son muy fuertes, pero el medio italiano señala que hay varios clubes que también se interesan en el artillero.

"El Inter todavía tiene que lidiar con una competencia importante que incluye a otros clubes italianos como Roma, Lazio y Udinese y varios extranjeros, franceses e ingleses sobre todo", resalta el medio.

El próximo 30 de junio el contrato de Borré se termina con River Plate, por eso estas últimas semanas del mes son definitivas para definir cuál será el nuevo paradero del 'cafetero'.

Inter podría negociar con el representante de Santos Borré después de la fecha anteriormente mencionada para, incluso, tener al colombiano libre.