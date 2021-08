Sigue en duda la posibilidad de que James se convierta en jugador del Milan

El colombiano James Rodríguez no tiene seguro lo que será su futuro con el Everton. El mediocampista no sería tenido en cuenta por el estratega Rafa Benítez de quien se dice ya le habría comunicado a Rodríguez que no lo tendría en cuenta en la plantilla de los ‘Toffes’.

Por tal razón, se ha dicho que el conjunto italiano, Milan estaría interesado en contar con él para lo que será la próxima temporada, por lo que su representante Jorge Mendes se estaría moviendo para conseguir un nuevo equipo al mundialista.

Según el medio italiano, Calciomercato, “su agente Jorge Mendes está buscando la mejor solución posible para uno de los centrocampistas ofensivos más fuertes que existen. Lo había propuesto al Milan como parte de un posible intercambio con Leao pero, de momento, este tipo de operación no ha encontrado aperturas particulares ni del club ‘rossoneri’ ni del joven talento portugués”.

Asimismo, se dijo que “sigue siendo una opción interesante para Maldini y Massara, especialmente si no hay señales alentadoras para Vlasic y Ziyech en los próximos días. Rodríguez puede dejar el Everton por una pequeña cantidad, ciertamente menos de 10 millones, pero hay muchos rumores sobre un sueldo que, según nuestras comprobaciones, ronda los 6 millones de euros”, finalizaron.

Por lo pronto habrá que esperar que trasciende en los próximos días, ya que las diferentes ligas de Europa iniciarían a mediados de agosto, por lo que se tendrá que definir lo más pronto posible.