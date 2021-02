[VIDEO] Conexión Colombia: desborde de Muriel, cabezazo de Zapata y gol de Atalanta

Atalanta de Bérgamo abrió el marcador ante el Napoli por la fecha 23 de la serie A de Italia, gracias a la conexión que hubo entre los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, este último, quien anotó el gol cuando transcurría el minuto 51.

En un partido con pocas opciones para ambos equipos y con el Atalanta pensando en su partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid, los locales sacaron provecho de la potencia, el regate y el desborde de Muriel, jugador que sacó un centro preciso para el remate de cabeza de Zapata.

Muriels lip licking cross over Zapata for this golazo. This duos doing damage!! pic.twitter.com/M1vAbT9wHC