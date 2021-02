Luis Fernando Muriel marcó gol con el Atalanta, equipo que ganaba 3-0 frente al Torino en la fecha 21 de la Serie A de Italia. No obstante, en el remate del primer tiempo, la visita logró descontar y puso el marcador 3-2, parcialmente. Al final, el encuentro quedó igualado 3-3.

Luis Fernando Muriel no deja de sorprender por su efectividad. El colombiano volvió a ser trascendetal para su equipo, que tuvo una tarde gris en el partido por cuenta de la reacción del conjunto visitante.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños 36 con emotiva promesa para sus fanáticos

🕺🏽 Filtrante di #Iličić per #Muriel, che al secondo tentativo supera Sirigu!!! 3-0!!!

🕺🏽 Iličić through ball for Muriel, whose second effort goes past Sirigu!!! 3-0!!!

#AtalantaTorino #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/yQsSvf7pw0