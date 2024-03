Yerry Mina recibe fuertes críticas por cambiar de club: “un paso atrás”

Las lesiones han sido el problema más grande para Yerry Mina en el Everton. En Inglaterra, sufrió bastante, y nunca contó con esa regularidad deseada. Tras finalizar su experiencia como ‘Toffee’, recaló en una liga que no conocía como la italiana al firmar con la Fiorentina. No fue su mejor paso, dado que no entró en los planes del cuerpo técnico y solo sumó cuatro presencias entrando en los segundos tiempos.

Sin ninguna titularidad, el calvario finalizó, convirtiéndose en nuevo jugador del Cagliari en donde, en tan solo un mes, ha logrado disputar el mismo número de partidos que con la Fiorentina, pero la diferencia es que cada uno de ellos, como inicialista.

En Cagliari cuenta con el apoyo de Claudio Ranieri, que, apenas entró en la plantilla, el italiano lo respaldó afirmando que, “Yerry Mina es alguien con experiencia y eso es lo que estábamos buscando desde hace tiempo”. De pelear competencias europeas con la Fiorentina, ahora pelea por no descender a la segunda división, siendo esta la principal crítica de su ex representante, Mario Mauri.

Su ex agente considera que no debía cambiar de aires, pero también es realista de que no estaba sumando minutos con el cuadro de Florencia. En Cagliari sí ha contado con la regularidad deseada, esa que le servirá para ganar enteros en la Selección Colombia.

Mario Mauri afirmó para el medio Sportitalia que, “pasar de la Fiorentina a un club, aunque sigue siendo tan importante como el Cagliari, es sin duda un paso atrás”. En su nuevo equipo está sumamente presionado por no descender, algo que no le pasaba factura en la ‘Fiore’.

Su protagonismo ha mejorado en el Cagliari, y por eso, Mario Mauri aprueba en parte esa decisión, sentenciando que, “si lo hiciera con vistas a tener un mayor uso para su Selección podría tener sentido, aunque en mi opinión hubiera sido mejor si hubiera continuado su viaje en Florencia”. Por ahora, el central caucano sigue sumando minutos en su nuevo club y es respaldado por el cuerpo técnico.