Zlatan Ibrahimovic está cerca de firmar un nuevo contrato con Milan

El sueco Zlatan Ibrahimovic está a punto de renovar su contrato con el Milan hasta 2022, según informan este jueves a EFE fuentes de la negociación.

Lea también: Barcelona se mantiene en el proyecto de la Superliga y pide "reformas estructurales"



Ibrahimovic, de 39 años, prolongará en las próximas horas su vínculo con el Milan una temporada más, por lo que seguirá compitiendo hasta al menos los cuarenta años.



Esta campaña, el sueco marcó quince goles en la Serie A en 18 partidos disputados y un total de 17 en 25 encuentros.

De interés: Franquicia de América de Cali fue adquirida por colombianos en Estados Unidos



El Milan sueña con regresar el próximo curso a la Liga de Campeones siete años después de la última vez y quiere hacerlo con el veterano delantero sueco.

Cabe señalar que el Sassuolo se vengó este miércoles del Milan, al que en la víspera había acusado de un "Golpe de Estadio" por ser uno de los socios fundadores de la fallida Superliga de fútbol, y le doblegó 2-1 en San Siro, en la trigésima segunda jornada de la Serie A italiana.



"No me da placer jugar este partido porque el Milan forma parte de los socios fundadores de la Superliga. Si me obligan, iré a jugar, pero lo que pasó no me gustó", afirmaba el técnico Roberto De Zerbi en la rueda de prensa de la víspera, cuando la idea de la nueva competición seguía viva.



Poco más de 24 horas después, el proyecto de la Superliga se derrumbó por la renuncia de nueve de los doce fundadores, entre los cuales el propio Milan y el Inter, y el Sassuolo saltó al campo de San Siro con las motivaciones multiplicadas.



Pese a irse al descanso con un 0-1 adverso, obra de un excelente derechazo curvado del turco Hakan Calhanoglu, el Sassuolo logró dar la vuelta al marcador con una tremenda reacción en la segunda mitad, encabezada por el talentoso delantero Giacomo Raspadori.