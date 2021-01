Zlatan quiso provocar a Zapata, pero la reacción del colombiano lo dejó sin palabras

Desesperado e impotente por la derrota del Milán, Zlatan Ibrahimovic protagonizó un cruce de palabras con el colombiano Duvan Zapata, luego que éste le recriminara al sueco por pedir un supuesto penal sobre el final del partido. El jugador escandinavo no se aguantó y le respondió al delantero del Atalanta en su estilo más característico.

Lejos de ser el comandante de la remontada, Ibrahimovic quiso llevar el duelo a las palabras y por ello sacó a relucir el número de goles que ha anotado, respecto al número de partidos disputados hasta ahora por Zapata en toda su carrera. El caleño no prestó atención a su rival, quien pretendía provocarlo ante la derrota sentenciada de su equipo. "He anotado más goles que los partidos que has jugado en tu carrera", dijo sin agregar nada más viendo la reacción del 'Toro'.

🗣 Ibrahimovic to Zapata: "I've scored more goals than you've had games played in your career."https://t.co/FVHOHKBxqT — SempreMilan (@SempreMilanCom) January 23, 2021

Cabe señalar que Duvan Zapata marcó el tercer gol de la visita para sentenciar el 3-0 en el marcador. Si bien se esperaba un partido parejo, Atalanta fue arrollador y no le dio margen de esperanza a los ‘rossoneros’ en su casa a lo largo del encuentro.

Al margen del cruce que tuvieron Ibrahimovic y Zapata, Atalanta sigue escalando en la tabla de posiciones del fútbol italiano. Es quinto con 36 puntos y se encuentra a siete unidades del Milán, que se mantiene en el liderato por delante del Ínter, la Roma y la Juventus. El próximo partido de los de Bérgamo será como local frente a la Lazio, mientras que Milán visitará al Bolonia, club que perdió ante la Juventus en la fecha 19 con una notable actuación del colombiano Juan Guillermo Cuadrado.