Sharon Corrales, la nueva arquera de América que sueña con la Libertadores

Para el capítulo 26 de Cambio de Cancha tenemos como invitada a la portera costarricense Sharon Corrales, quien se convirtió en la nueva incorporación del América de Cali Femenino para esta nueva edición de la Liga Femenina de nuestro país.

La deportista de 19 años habló de cómo tomó la decisión para llegar a la liga colombiana y de lo que pudo conocer de América de Cali para asegurarse de la decisión que iba a tomar pensando en su futuro profesional.

“Yo no me lo estaba esperando, esto fue plenamente con mi representante deportivo. Él me llama y me dice que hay la oportunidad, me dijo “ellos quieren que vayas” y pues se dio la comunicación directa con él y obviamente dije que sí porque para mi era un paso muy importante”, dijo de deportista.

La jugadora ya está en nuestro país y se prepara para el debut con las escarlatas el cual está pactado para el 20 de febrero con rival todavía por definir y contó cómo fue el recibiendo de sus compañeras en el equipo.

“Yo ya sabía quién es el América, qué es el América, qué representa al América desde antes ya que conocí a muchos clubes por la trayectoria que han tenido jugadoras de mi país en el fútbol colombiano y obviamente sabía que este equipo era muy grande, con jugadoras de mucha experiencia como Carolina Pineda y Catalina Usme, así que la verdad sabía del proceso que venían adelantando”, dijo Sharon.

La jugadora también habló de la importancia que tiene la Liga Femenina de Colombia en nuestro continente, y de los sueños que tiene con su selección, ya que actualmente está en el equipo sub-20 de su país que espera estar en la próxima cita mundialista de la categoría.

“Yo ya sabía cómo era el formato de la liga antes de llegar, yo sabía que eran torneos un poco cortos, el nuevo formato son todos contra todos después con una segunda fase, tercera y cuarta que son ida y vuelta. Creo que eso ayuda más al crecimiento de la liga, aunque la liga colombiana tiene una importancia en el fútbol femenino de la región enorme, la verdad va a pasos agigantados con relación a otros países de Centroamérica”, dijo la deportista.

Sharon Corrales es uno de los refuerzos más importantes que tiene América para esta nueva edición del torneo en el cual espera superar lo hecho en 2021 cuando se quedaron fuera de las rondas definitivas y se perdieron la Copa Libertadores.