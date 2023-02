"Sí me voy vetada de la Selección": Isabella Echeverri no se guardó nada tras su retiro

La futbolista colombiana Isabella Echeverri, quien militaba en Rayadas de Monterrey, sorprendió a todos en el fútbol femenino tras anunciar su retiro de las canchas después de varios años en el profesionalismo, en donde se destaca su paso por la liga española.

En diálogo con RCN Radio, la deportista habló de su decisión de dar por terminada su carrera asegurando que ahora espera cumplir con otra función sin desprenderse del balompié.

Isabella Echeverri se retiró del fútbol profesional

"Ya necesito de retos nuevo en mi vida, estaba sintiendo que la cancha dentro se me estaba quedando pequeña y tengo muchos sueños que cumplir. Espero seguir impactando muchas más mujeres afuera de ese rol de ser futbolistas", dijo Isabella en primer momento.

De la sensación que le queda de la selección Colombia, a la cual no volvieron a llamar desde el título de los Juegos Panamericanos, Isabella confirmó que estando en buenos momentos deportivos no fue tenida en cuenta y que eso la lleva a pensar que en realidad sí estaba vetada.

"Todas las denuncias me costaron mi puesto en la selección, tuve momentos de rendimiento muy altos y no me llamaron y lastimosamente sí me voy vetada de la selección, pero no guardo rencor, ni me arrepiento de nada de lo que dije", explicó.

Isabella confirmó que las lesiones la hicieron pensar mucho en su retiro, teniendo en cuenta que ya no tenía la regularidad de antes y que ahora solo piensa en aportar de manera distinta al fútbol femenino.

"Después de los Juegos Panamericanos tuve muchas lesiones, las no convocatorias a la Selección y seguir con estas lesiones me ayudaron a dar un paso al costado. Fueron muchos meses pensándolo y estoy feliz con la decisión".