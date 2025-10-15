América de Cali se midió ante Junior de Barranquilla en partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay. El elenco escarlata llegaba al duelo ante los tiburones tras haber ganado el juego de ida en el Metropolitano con un marcado de 2-1.

Desde los primeros minutos del partido, el encuentro parecía muy parejo para ambos elencos. De un lado y otro llegaban jugadas de peligro contra las porterías de Jefferson Martínez y Jorge Soto. Las primeras oportunidades de riesgo estuvieron más inclinadas a favor del cuadro local.

Sin embargo, los barranquilleros fueron los primeros en abrir la cuenta en la noche caleña. Una jugada asociada por la banda puso a José Enamorado en una posición clave para aprovechar el error de la defensa local y al minuto 38 poner lo que era el 1-0 de la visita.

Posteriormente, en la segunda mitad, los rojos salieron con la idea de recuperar la ventaja ante un Junior que bajó el ritmo. El encargado de generar varias opciones sobre la portería de la visita fue Dylan Borrero y también vio algunas apariciones de Mateo Castillo por la banda derecha.

Cuando parecía que el partido empezaba a bajar de ritmo, llegó un remate de peligro del elenco rojo a través de Cristian Barrios, que aprovechó un tiro de media distancia, pero se encontró con una buena respuesta de Jefferson Martínez, que fue uno de los mejores jugadores del compromiso.

Finalmente, Junior se quedó con la victoria y tras el 1-0, la serie quedó igualada a dos y todo se definió desde el punto penal. Finalmente, en la serie de los penales, América se impuso 8-7 luego de que en los dos cobros definitivos, Jesús David Rivas fallará para el tiburón y Omar Bertel convirtiera el tanto definitivo.

América y Junior se verán las caras de vuelta el próximo 25 de octubre en el partido por la fecha 17 de la Liga Betplay. Por ahora, ambos equipos se enfocan en lo que serán sus partidos por la fecha 16 del FPC. Los escarlatas se medirán ante Deportivo Cali y el cuadro barranquillero recibirá a Deportivo Pereira.

Por ahora, la Copa continúa en su fase de cuartos de final, pero ya tiene su primer semifinalista. Independiente Medellín aseguró su cupo entre los cuatro mejores y espera por un rival entre Pereira y Envigado. Mientras América que se medirá ante el ganador del duelo que vivirán Atlético Nacional y Once Caldas.