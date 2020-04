Si usted es pereirano y es hincha de Nacional, el ‘Cucho’ Hernández le tiene un mensaje

En medio de la dura situación que se vive en España y pese a que en los últimos días se han recibido noticias favorables, la salud pública sigue siendo una preocupación en el país ibérico, por lo que no se sabe cuándo continuará la temporada de fútbol y son varios los jugadores afectados, entre ellos, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, futbolista de Mallorca y quien antes de la suspensión ya mostraba signos de recuperación y había vuelto al gol.

Entrevistado en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Hernández reconoció la situación complicada que se vive en el 'Viejo Continente' y asegura que les da miedo salir en cualquier caso. "Da un poco de miedo y de temor hasta ir a hacer las compras o ir a la farmacia", aseguró el futbolista quien empezaba a retomar el nivel en la presente temporada.

"Venía de unos cuatro o cinco meses complicados, la pasé muy mal. En los últimos partidos venía agarrando mi nivel y agarrando forma, pero son cosas que perjudican a todos, no solamente a mí. Así que después se volverá a recuperar la forma. Estos últimos días es más porque toca", sentenció sobre su presente futbolístico y la forma en la que la suspensión lo ha complicado.

Posteriormente, refiriéndose a su ausencia en el Preolímpico, señaló: "Me dolió mucho perderme el Preolímpico, me hubiera gustado estar en mi ciudad representando a Colombia, pero hay que entender que yo estoy aquí y hay que mostrar mis cualidades. Era algo que me tenía entre la espada y la pared".

Y concluyó hablando de su amor al Pereira, destacando el trabajo del técnico Néstor Craviotto al frente de la institución: "Mucha gente lo quiere y lo que le ha dado el 'profe' al Pereira quedará en la historia; como persona es increíble. Cuando regresó el 'profe' yo sabía que el club iba a ascender".

Entonces explicó el porqué de ese amor a la institución y dejó una fase clara para la gente de la ciudad: "Es un equipo sufrido, que le ha tocado remar. Yo desde pequeño he sentido amor por el equipo. Cuando llegas a Pereira y ves el amor que le tienen al equipo, te nace el mismo sentimiento. El que nace en Pereira tiene que ser del Pereira, no me vengan con cuentos que son de Nacional u otros equipos. Se es de Pereira y no me vengan con más bobadas".