Sigue la polémica con James: dura respuesta de Asprilla y Freddy Rincón

Las declaraciones del volante colombiano, James Rodríguez sobre su no convocatoria a la Copa América con la Selección Colombia han causado polémica en varios miembros del fútbol colombiano, quienes han mostrado su disgusto por la manera en la que el cucuteño, junto a Camilo Zúñiga, se expresaron sobre algunos exfutbolistas colombianos que hoy en día se desempeñan como panelistas en diversos programas deportivos.

Entre los referentes que han salido a dar su opinión por los comentarios polémicos, se destacan dos históricos de la selección nacional: Faustino Asprilla y Freddy Rincón, quienes mostraron su desacuerdo por lo que dijeron ambos jugadores.

Le puede interesar: Presidente de Nacional: detalles de cómo fue el fichaje Yerson Mosquera a la Premier

A través del programa de La Polémica de Win Sports, Rincón indicó que cada quien “habla lo que quiere”, pues según el ex futbolista, no lo toma contra él porque tiene “poco tiempo” en el medio, aunque dejó claro que cuando ha “hablado he sido claro. Lo que digo por televisión lo repito personalmente y no lo escondo. No lo tomo para mí, personalmente”.

Mientras tanto, el ahora panelista de ESPN, Faustino el ‘Tino’ Asprilla le dejó un mensaje a James: “No sé si James estaba hablando de todos. A mí sí me gustaría que James saliera y dijera quiénes son. Me parece muy extraño que la coja con todos, cuando él tiene una pelea cazada con Freddy Rincón. Punto. Entonces que sea valiente y diga: ‘Freddy, es que es usted el que habla’. ¿Cuándo hemos hablado mal de ese muchacho?”, sostuvo el ‘Tino’.

Asimismo, Asprilla dejó claro que si está ahí es porque lo “contrataron para decir lo que pienso y hablar desde mi experiencia, por lo que lo seguiré haciendo. Y si no le gusta a James o a alguien más, pues de malas”.

Vea también: Ramos, entre lágrimas: "Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid"

Finalmente, el tema quedó ahí con una anécdota de Faustino para las eliminatorias del entonces Mundial de 1994 cuando discutió con los entrenadores Hernán Darío el ‘Bolillo Gómez y Francisco Maturana: “Yo peleaba porque no jugaba, yo estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al ‘Bolillo’: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la Selección’ y me respondieron ‘Ah, bueno, váyase'”.