Simeone revela que Beckham no merecía la roja en el Mundial de 1998

'Beckham', miniserie documental sobre la vida del exfutbolista británico David Beckham, se estrenó este miércoles 4 de octubre y ya es una de las más vistas de la semana en Netflix.

La producción se ha ganado elogios tanto de periodistas deportivos como de críticos de televisión porque, además de su fluida narración, se concentra en aspectos personales del exjugador más allá del mercadeo y lo futbolístico, y revela situaciones poco conocidas. Un ejemplo es cuando habla del partido Argentina-Inglaterra en los octavos de final del Mundial de 1998, con la entrevista a uno de los protagonistas de ese encuentro: Diego Pablo el 'Cholo' Simeone.

Como bien recordarán los aficionados del fútbol, David Beckham salió expulsado de ese partido por una patada a Simeone. El partido terminó 2-2, se definió por penales e Inglaterra fue eliminada. Al final, el técnico Glenn Hoddle responsabilizó a Beckham del resultado.

"El fútbol es un juego de engaño": Diego Pablo Simeone

En el primer episodio del documental, titulado 'The Kick' —en referencia a la patada en el Mundial—, Simeone habla de lo que sentían en ese momento por Beckham y del trabajo que hicieron para desestabilizar a los jugadores ingleses: "Él era un jugador complejo. Era joven y para ese entonces enfrentar a un jugador como David era un estímulo. Era bonito y nosotros no lo éramos tanto. Entonces, eso generaba una rivalidad".

"El fútbol es un juego de engaño... No es solamente jugar con la pelota. Es las emociones, controlar el equilibrio, manejarse en ese espacio donde la gente, el partido, el griterío, el tener que ganar", cuenta el ahora técnico del Atlético de Madrid.

Simeone también relata que, durante el partido, estuvo "un tiempo molestando" a Beckham para provocarlo, lo que derivó en la famosa jugada en que lo carga por la espalda y le toca la cabeza, a lo que el inglés reacciona con la falta.

Por esa expulsión, David Beckham, entonces de 23 años, se volvió la persona más odiada de Inglaterra: lo abucheaban, lo gritaban, lo llamaban inmaduro, sufrió el asedio de la prensa e incluso recibió amenazas de muerte —le llegó un sobre con una bala dentro—.

Y ahora, 25 años después de ese episodio, Diego Pablo Simeone se muestra comprensivo con Beckham y reconoce que no se merecía la tarjeta roja por la patada: "Absolutamente no, absolutamente no. El contacto es mínimo, hay una exageración [por] un imaginario golpeo de David".