Sin chances en Colombia, Ian Carlo Poveda da cátedra con Leeds United de Bielsa

Una de las ausencias más notorias en la Selección Colombia sub-23 que no pudo lograr el cupo a los Juegos Olímpicos en el Torneo Preolímpico realizado en el eje cafetero y Bucaramanga, fue el atacante Ian Carlo Poveda, quien es una de las jóvenes promesas del fútbol inglés.

El futbolista de nacionalidad colombiana e inglesa militaba en el Manchester City sub-23 y tuvo un par de apariciones en el primer equipo con Pep Guardiola; sin embargo, Arturo Reyes prefirió no convocarlo argumentando nacionalismo y finalmente sí hizo falta un jugador como él en la ‘tricolor’.

Lea también: Sebastián Villa contó la verdad de su relación con Carlos Tévez tras el título de Boca

Más allá de eso, el talentoso futbolista fue transferido al Leeds United de la segunda división en busca de más minutos ante la dura competencia que hay en el Manchester City. El colombiano estará en la consideración de Marcelo Bielsa, pero por ahora actúa en el equipo sub-23 donde este lunes deslumbró con una gran jugada individual.

En un partido del campeonato sub 23 contra Barnsley, el colombiano tomó un balón en la mitad de la cancha y se desmarcó haciendo una gran jugada individual, arrancó a gran velocidad con el balón dominado por el costado derecho, propuso una pared y recibió cerca al área; se inmersó y dejó servida una asistencia para el gol de su equipo.

😍 Ian Poveda the architect

👌 Bobby Kamwa with the goal

👏 U23s lead 1-0 against Barnsley pic.twitter.com/RTfFeU1Ux6