Sin contemplaciones: nueva arremetida de Freddy Rincón contra James

Continúa el cruce de frases entre Freddy Rincón y James Rodríguez, sin duda alguna dos referentes de la Selección Colombia. Su relación no pasa por su mejor momento, si es que alguna vez la hubo, frente a los cuestionamientos que realiza principalmente el ex jugador del combinado nacional en los 90. Eso no ha caído bien en James Rodríguez, quien en una reciente entrevista se refirió a Rincón.

"Eh, si él también... pero un poquito más abajo que los otros", dijo James cuando le preguntaron sobre si Rincón era uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano al lado de Faustino Asprilla, Falcao García y Carlos Valderrama. Luego se refirió a las críticas del de Buenaventura. "Rincón ahora 'tira' otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño", comentó James en una entrevista en redes sociales.

Tras conocerse las declaraciones de James Rodríguez, Freddy Rincón volvió arremeter en contra de la figura de James Rodríguez, quien en este momento no ha confirmado cuál será su nuevo equipo, tras darse por descontado que no en el Real Madrid, club al cual llegó en la temporada 2014. "James está resentido conmigo, él no sabe dónde está pisando, no sabe en qué mundo está", dijo Freddy Rincón indagado sobre el tema por el programa Deportes sin Tapujos.

"Que hable lo que quiera, si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor de la historia de Colombia ahora que nadie habla de él pues que siga hablando", agregó.