Sin James no se toman decisiones en León: curioso momento con nuevo DT

Club León no se encuentra pasando por su mejor momento en el fútbol mexicano y los malos resultados le terminaron costando la salida al estratega, Eduardo Berizzo, el cual dejó al equipo de James Rodríguez justo afuera de los clubes que jugarán la "liguilla", en la casilla 11 de la Liga MX.

Se presentó de manera oficial al reemplazo del técnico argentino, tomando ahora el cargo Ignacio Ambriz, experimentado entrenador mexicano que llega con la obligación de hacer que la 'fiera' se alcance a clasificar a la siguiente instancia de la competencia local a falta de seis partidos por disputarse, pero todo parece indicar que no tomaría ninguna decisión sin James Rodríguez.

Le puede interesar: James ya tendría definido su siguiente destino tras salir del León

Ambriz habla con James Rodríguez antes del debut con León

El presente deportivo del Club León no es el mejor de todos y a lo largo de 11 jornadas disputadas solamente ha podido sumar 12 puntos, dejándole una labor bastante complicada al mexicano de 60 años, Ignacio Ambriz.

La 'fiera' tiene la obligación de cerrar la temporada 2025 por todo lo alto, ya que podría llegar a ser la última que juegue con ellos el capitán y figura de la Selección Colombia, James Rodríguez. El volante de la 'tricolor' ha demostrado que le tiene cariño y respeto a la institución mexicana y ahora esta lealtad la trasladará a 'Nacho' Ambriz.