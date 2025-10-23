Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 21:30
Sinisterra y una gran noticia para Cruzeiro en su próximo partido
Sinisterra alegra a los aficionados de Cruzeiro con importante noticia.
Buenas noticias para el Cruzeiro y su técnico Leonardo Jardim. El colombiano Luis Sinisterra dejó atrás una molestia muscular y volvió a trabajar con normalidad junto al resto del plantel en la previa del duelo frente al Palmeiras, líder del Brasileirao. El extremo, pieza importante por su velocidad y desequilibrio, vuelve a estar disponible justo a tiempo para uno de los compromisos más exigentes de la temporada.
Sinisterra supera su lesión y vuelve con fuerza
El atacante colombiano había sufrido una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el empate 1-1 ante Sport Recife el pasado 5 de octubre. Aunque el diagnóstico inicial generó preocupación, el parte médico confirmó que no era una lesión grave. Tras dos semanas y media de recuperación, Sinisterra regresó a los entrenamientos en campo y se perfila para volver a la convocatoria este fin de semana.
Durante su ausencia, se perdió el clásico de Belo Horizonte ante Atlético Mineiro que terminó igualado a uno y la victoria por la mínima diferencia frente a Fortaleza. Según GloboEsporte, esta fue la segunda lesión muscular del colombiano desde su llegada a Brasil, recordando que antes había tenido una molestia en el muslo derecho que lo dejó fuera de varios partidos, incluidos los duelos ante Bragantino, Vasco da Gama y Flamengo.
Cruzeiro, con su ofensiva completa ante Palmeiras
El regreso de Sinisterra llega en el momento ideal, ya que Cruzeiro visitará al Palmeiras este domingo 26 de octubre a las 6:30 p.m. en el Allianz Parque, en un partido que puede marcar el rumbo de la parte alta del campeonato. El conjunto azul ocupa la tercera posición con 56 puntos, a solo cinco de los líderes Palmeiras y Flamengo, por lo que una victoria lo pondría de lleno en la lucha por el título.
Si tiene minutos ante el ‘Verdao’, este será el sexto partido de Sinisterra con Cruzeiro, club al que llegó procedente del Bournemouth inglés. Hasta el momento, el colombiano acumula un gol con la camiseta del equipo, anotado en la victoria 1-2 frente a Bahía, y sigue en busca de su primera titularidad en el fútbol brasileño.
Con su regreso, Leonardo Jardim recupera una pieza clave para la ofensiva, especialmente por la capacidad del extremo de generar peligro por las bandas. El entrenador confía en que Sinisterra pueda retomar ritmo rápidamente y convertirse en un jugador determinante para el tramo final del campeonato.
Fuente
Antena 2