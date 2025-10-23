Sinisterra y una gran noticia para Cruzeiro en su próximo partido

Cruzeiro, con su ofensiva completa ante Palmeiras

El regreso de Sinisterra llega en el momento ideal, ya que Cruzeiro visitará al Palmeiras este domingo 26 de octubre a las 6:30 p.m. en el Allianz Parque, en un partido que puede marcar el rumbo de la parte alta del campeonato. El conjunto azul ocupa la tercera posición con 56 puntos, a solo cinco de los líderes Palmeiras y Flamengo, por lo que una victoria lo pondría de lleno en la lucha por el título.

Si tiene minutos ante el ‘Verdao’, este será el sexto partido de Sinisterra con Cruzeiro, club al que llegó procedente del Bournemouth inglés. Hasta el momento, el colombiano acumula un gol con la camiseta del equipo, anotado en la victoria 1-2 frente a Bahía, y sigue en busca de su primera titularidad en el fútbol brasileño.

Con su regreso, Leonardo Jardim recupera una pieza clave para la ofensiva, especialmente por la capacidad del extremo de generar peligro por las bandas. El entrenador confía en que Sinisterra pueda retomar ritmo rápidamente y convertirse en un jugador determinante para el tramo final del campeonato.