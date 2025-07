Slot destapó cuál será el próximo destino de Luis Díaz: "Hay muchos rumores"

El paso de Luis Díaz por Inglaterra está cada vez más cerca de llegar a su fin ante los rumores que hablan de su posible salida al Bayern Munich. Una muestra de ello, sucedió este sábado, pues el técnico Arne Slot no lo tuvo en la lista de convocados para enfrentar al Milan en la pretemporada por Asia.

El equipo red, que además rindió un homenaje al fallecido Diogo Jota en su camiseta, terminó cayendo por 4-2 en su compromiso ante los rossoneri en Hong Kong. Más allá de este resultado, lo que llamó la atención fue la ausencia del colombiano, pues ni siquiera estuvo en el banco de suplentes.

Tras el encuentro en territorio asiático, Slot se pronunció en rueda de prensa frente a este tema. Allí aseguró que Díaz no fue considerado ante los rumores que han surgido con respecto a su futuro inmediato.

Vea también: Liverpool hizo 'desplante' a Luis Díaz; será nuevo jugador del Bayern

"(La no convocatoria de Luis Díaz) está vinculada a su futuro. Hay muchos rumores al respecto últimamente y no entraré en eso. Está entrenando muy bien con nosotros, pero hemos decidido, por ahora, no jugar con él aún", manifestó el entrenador neerlandés.

En ese orden de ideas, todo apunta que la salida de Luis Díaz del Liverpool sería cuestión de tiempo, pues las negociaciones con el Bayern Munich no han podido prosperar debido a la exigencia económica por parte de los 'reds' para facilitar su salida.