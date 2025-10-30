Slot empieza a hacer reflexión, ¿Extrañan a Lucho en Inglaterra?

Europa ya no reconoce al Liverpool. El club que hace poco más de un año levantaba el trofeo de la Premier League atraviesa una de sus peores rachas en la era moderna, seis derrotas en los últimos siete partidos entre liga, Champions y Copa de la Liga. La crisis ha generado una tormenta de críticas contra el técnico Arne Slot, quien no encuentra respuestas en un equipo que perdió solidez, identidad y gol desde la partida de Luis Díaz.

El más reciente golpe fue el 0-3 ante Crystal Palace, con destacadas actuaciones de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, resultado que desató el malestar total en Anfield. Slot, cuestionado por la gestión de su plantilla y el uso de jugadores jóvenes, rompió el silencio y dejó declaraciones que sorprendieron incluso a los propios aficionados.

“Nuestra plantilla probablemente no es tan grande como la gente piensa”, afirmó el entrenador, en una frase que muchos interpretaron como una excusa ante la evidente falta de resultados.