Jue, 30/10/2025 - 12:47
Slot empieza a hacer reflexión, ¿Extrañan a Lucho en Inglaterra?
Arne Slot habló después de la dura derrota del Liverpool con el Crystal Palace.
Europa ya no reconoce al Liverpool. El club que hace poco más de un año levantaba el trofeo de la Premier League atraviesa una de sus peores rachas en la era moderna, seis derrotas en los últimos siete partidos entre liga, Champions y Copa de la Liga. La crisis ha generado una tormenta de críticas contra el técnico Arne Slot, quien no encuentra respuestas en un equipo que perdió solidez, identidad y gol desde la partida de Luis Díaz.
El más reciente golpe fue el 0-3 ante Crystal Palace, con destacadas actuaciones de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, resultado que desató el malestar total en Anfield. Slot, cuestionado por la gestión de su plantilla y el uso de jugadores jóvenes, rompió el silencio y dejó declaraciones que sorprendieron incluso a los propios aficionados.
“Nuestra plantilla probablemente no es tan grande como la gente piensa”, afirmó el entrenador, en una frase que muchos interpretaron como una excusa ante la evidente falta de resultados.
El vacío que dejó Luis Díaz
Uno de los señalamientos más fuertes hacia el cuerpo técnico tiene que ver con el mercado de fichajes. Liverpool invirtió millones en jugadores como Florian Wirtz y Alexander Isak, pero permitió las salidas de hombres determinantes como Darwin Núñez y Luis Díaz, quien hoy brilla con el Bayern Múnich.
Wirtz, llamado a ser el reemplazo del guajiro, no ha logrado llenar su vacío. La ofensiva del equipo perdió profundidad y desequilibrio, algo que Slot reconoció indirectamente.
“Hay muchas razones por las que perdimos 5 de 6 o 6 de 7. Ninguna de ellas es lo suficientemente buena como para aceptar perder tantos”, reflexionó el técnico, visiblemente frustrado.
“En Liverpool cada partido es una victoria obligatoria”
Slot también hizo referencia a la enorme presión que implica dirigir a un club histórico como el Liverpool.
“Si estás en una racha como esta, si juegas o diriges al Liverpool, la presión está ahí. En este club cada partido es una victoria obligatoria”, sentenció.
El neerlandés defendió, además, la política del club de dar minutos a los jóvenes en la Copa de la Liga, aunque reconoció que la falta de experiencia pudo pasar factura.
“Este club siempre ha optado por dar minutos de juego a los jóvenes. Nuestra forma de ver esto no ha cambiado”, explicó.
El presente de Liverpool y el contraste con Luis Díaz
Liverpool cayó al séptimo puesto de la Premier League, lejos de la pelea por el título, mientras Arsenal lidera con autoridad con 22 puntos.
En contraste, Luis Díaz vive un presente brillante en Alemania, es figura en el Bayern Múnich, donde acumula goles, asistencias y nominaciones a jugador del mes. Su rendimiento ha llevado a parte de la afición ‘red’ a cuestionar la decisión de haberlo dejado ir.
La era Slot, que comenzó con altas expectativas, hoy se tambalea. El propio entrenador lo sabe, el Liverpool perdió el rumbo y el recuerdo de Díaz sigue pesando más que nunca en Anfield.
